2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk ediyor.

Ligde bu sezon sahasındaki ilk maçına çıkacak olan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes CSKA Moskova maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.