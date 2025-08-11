Habertürk
        Anadolu Efes, Cole Swider'ı transfer etti - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Cole Swider'ı transfer etti

        Transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, ABD'li forvet Cole Swider'ı kadrosuna kattı.

        11.08.2025 - 16:13
        Anadolu Efes'e NBA'den forvet!
        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Cole Swider'ı transfer ettiğini duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Anadolu Efes'te yer alacak.

        Swider, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giydi.

