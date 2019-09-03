Anadolu Efes'in Danimarkalı bira üreticisi Mikeller ile işbirliğine giderek piyasaya sunduğu 'Zilli Sally' ve 'Delikanlı Henry' markalı biraların satışını gelen tepkiler üzerine durdurdu. Söz konusu ürünler cinsiyetçi bir şekilde isimlendirildiği gerekçesiyle özellikle sosyal medyada yoğun tepki almıştı.

'SAYGI DUYUYORUZ'

Efes'ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Kraft bira üreticisi Mikeller işbirliğiyle piyasaya sunduğumuz Sally ve Henry markaları ile ilgili kamuoyunda meydana gelen gündemi üzüntü ile takip etmekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, gerçekleştirdiği toplumsal sorumluluk projeleri ile uzun yıllardır kadının sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışan bir kurum olarak kamuoyunun hassasiyetini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Bu iki ürünün bugün itibarı ile üretim ve fabrika çıkışlarını durdurduğumuzu bildirir, kamuoyuna özürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.