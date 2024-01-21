Anadolu Efes-Çağdaş Bodrumspor: 87-79 (MAÇ SONUCU)

REKLAM advertisement1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Çağdaş Bodrumspor ise 12. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Çağdaş Bodrumspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois ve Ercan Osmani ile skor bulurken, rakibine Ahmet Düverioğlu, Alibegovic ve Warren ile karşılık veren Çağdaş Bodrumspor soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Thompson, Willis ve Oturu'nun basketleriyle skoru lehine çevirdi ve son çeyreğe 61-59 önde girdi. Etkili mücadelesini son periyoda da taşıyan Anadolu Efes, Thompson'un dış atışlardaki başarılı performansıyla müsabakadan 87-79 galip ayrıldı.

REKLAM

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Mehmet Karabilecen, Erhan Gürsel, Tolga Edis Anadolu Efes: Rıdvan Öncel 3, Erten Gazi, Beaubois 12, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 15, Thompson 27, Melih Tunca 10, Clyburn, Ercan Osmani 9, Willis 8 Çağdaş Bodrumspor: Can Uğur Öğüt 8, Artis 14, Alibegovic 15, Ahmet Düverioğlu 13, Johnson 11, Warren 8, Fatih Cantitiz 3, Berkay Genç 2, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 5 1. Periyot: 18-19 Devre: 35-45 3. Periyot: 61-59