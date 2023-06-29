Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Anadolu Efes Bryant Dunston'a veda etti

Anadolu Efes'te sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston'a veda edildi. Lacivert-beyazlı kulüp, ABD'li pivot için teşekkür mesajı yayımlandı.

Giriş: 29.06.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes Bryant Dunston'a veda etti
AA

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncu Bryant Dunston için teşekkür mesajı yayımlandı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan videolu paylaşımda, "Bir lider, bir kaptan, bir efsane... Kırdığın rekorlar, başardıkların, adanmışlığın ve mücadelen için sana minnettarız. Her zaman ailemizin bir parçası olacaksın blokların efendisi. Her şey için teşekkürler kaptan." denildi.

Dunston, 8 sezon formasını giydiği Anadolu Efes'te önemli başarılara imza attı. 37 yaşındaki pivot, lacivert-beyazlı ekipte 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları elde etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
İşte 2 yaşındaki Murat'ın ölümünde istenen cezalar!
Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı kalmadı!
Çocuklarını dilendirirken yakalanınca yapmadığı kalmadı!
Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!
Türk kahvesi işte bu yüzden küçük fincanda içiliyor!
Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu
Ortaya çıkan adacıklar eşsiz görüntüler oluşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.