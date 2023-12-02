Anadolu Efes, Belgrad'da Kızılyıldız'a mağlup oldu!
EuroLeague karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Kızılyıldız'a 97-83 yenildi
EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a 97-83 mağlup oldu.
Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini yaşarken, Sırp temsilcisi 4. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te, Shane Larkin'in attığı 21 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya), Alberto Baena (İspanya)
Kızılyıldız: Nedovic 23, Dos Santos 15, Mitrovic 19, Giedraitis 2, Bolomboy 13, Teodosic 9, Davidovac 2, Lazic, Napier 7, Tobey 5, Lazarevic 2
Anadolu Efes: Larkin 21, Beaubois 13, Thompson 9, Clyburn 17, Jones 7, Ercan Osmani, Daum 10, Erkan Yılmaz 6, Hollatz
1. Periyot: 22-21
Devre: 43-49
3. Periyot: 72-70
5 faulle çıkan: 38.37 Jones (Anadolu Efes)