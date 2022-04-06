2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 33. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlıyor. Ekibimiz, sahasında galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor...

ANADOLU EFES B.MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES B.MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı karşılaşması bu akşam beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.