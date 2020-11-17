Basketbol THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:00'de Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan temsilcimiz, serisini 4 maça taşımak istiyor...

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Bayern Münih maçı karşılaşması bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

EFES, AVRUPA'DA 669. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 669. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 668 müsabakada 372 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 421. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 420 maçta 215 galibiyet, 205 yenilgi aldı.