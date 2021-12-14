2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Baskonia maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES BASKONIA CANLI (20:30)