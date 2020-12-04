Basketbol THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 19:30'da İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan temsilcimiz, serisini 3 maça taşımak istiyor...

ANADOLU EFES BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Baskonia maçı karşılaşması bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

EFES, AVRUPA'DA 673. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 673. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 374 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 maçta 217 galibiyet, 206 yenilgi aldı.