THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında ağırladığı Fransa ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenör Ergin Ataman, zor ama önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, ASVEL'in her maçta savaşan bir takım olduğunu ifade ederek "Oyundan önce ASVEL'in çok tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Her maçta kazanmak için savaşıyorlar. Bugün bizim hücum performansımız benim için sürpriz oldu, istediğimiz performansta değildik. Çok boş atış kaçırdık ve kontrolsüzdük. Son 5-6 dakikada savunmadaki mücadelemizle maçı çevirdik. Özellikle Dunston perde oyununda çok iyiydi. Bizim için zor bir zafer oldu, iyi oynadığımızı söyleyemem. Her maç çok önemli ve puan durumunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ataman, Micic ve Clyburn'ün son çeyrekte kendilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyerek, bu 2 oyuncunun da katkısıyla önemli bir zafere imza attıklarını kaydetti.