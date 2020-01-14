Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ! Anadolu Efes yine kazandı!

Karşılaşmaya Simon ve Anderson'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Singleton'un 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (12-5) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ilk çeyreği lacivert-beyazlılar 16-15 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Singleton'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Larkin'in 12. dakikadaki dış atışıyla farkı 5 sayıya yükseltti: 24-19. Anadolu Efes, Singleton'un çok iyi bir performans ortaya koyduğu çeyrekte 26 sayı kaydetti ve soyunma odasına 42-33 önde gitti.

İkinci yarıya Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-35. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 88-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 23 sayı kaydeden Larkin oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya),Sasa Pukl (Slovenya),Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX Armani Exchange Milan: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

1. Periyot: 16-15

Devre: 42-33

3. Periyot: 65-49

Beş faulle çıkan: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)