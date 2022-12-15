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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

Giriş: 15.12.2022 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan deplasmanında

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılacak maç TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde son maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.

Avrupa'da 781. maç

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 532 mücadelenin 288'ini kazandı, 244'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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