2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Fransız temsilcisi Asvel'i konuk ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ANADOLU EFES ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Asvel maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

ANADOLU EFES ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Asvel karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.