Basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:30'da Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Ligde inişli çıkışlı bir görüntü çizen temsilcimizde tek hedef kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak.

ANADOLU EFES ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Asvel maçı karşılaşması bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES ASVEL MAÇI 20:30'DA BAŞLAYACAK! CANLI YAYIN...

EFES, AVRUPA'DA 674. KEZ...

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 674. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 672 müsabakada 374 galibiyet ve 298 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'de ise 425. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 424 maçta 217 galibiyet, 207 yenilgi aldı.