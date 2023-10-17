Anadolu Efes Asvel basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Asvel maçı canlı yayın bilgileri
THY EuroLeague'de son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu 3. hafta karşılaşmasında köklü Fransız ekibi Asvel ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu sezon ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak olan lacivert beyazlıların Asvel maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
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Anadolu Efes Asvel THY EuroLeague 3. hafta maçı için beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecana sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. İşte, bu akşam oynanacak ve saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...
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ANADOLU EFES ASVEL MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes Asvel basketbol maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
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ANADOLU EFES ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Asvel basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES KADROSU
Ante Zizic - 26 yaş
Beaubois Rodrigue - 35 yaş
Elijah Bryant - 28 yaş
Erten Gazi - 26
Darius Thompson - 28
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Tyrique Jones - 26
Ercan Osmani - 25
Will Clyburn - 33
Derek Willis - 28
Burak Yildizli - 29
Erkan Yilmaz - 25