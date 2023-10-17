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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes Asvel basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Asvel maçı hangi kanalda? Efes Asvel maçı biletleri ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes Asvel basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Anadolu Efes Asvel maçı canlı yayın bilgileri

        THY EuroLeague'de son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde ederek büyük bir başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes, 2023-2024 sezonu 3. hafta karşılaşmasında köklü Fransız ekibi Asvel ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu sezon ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak olan lacivert beyazlıların Asvel maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:10
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        • 1

          Anadolu Efes Asvel THY EuroLeague 3. hafta maçı için beklenen gün geldi çattı. Büyük bir heyecana sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmek istiyor. İşte, bu akşam oynanacak ve saatler kalan maçla ilgili tüm bilgiler...

        • 2

          ANADOLU EFES ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

          Anadolu Efes Asvel basketbol maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anadolu Efes Asvel basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 4

          ANADOLU EFES KADROSU

          Ante Zizic - 26 yaş

          Beaubois Rodrigue - 35 yaş

          Elijah Bryant - 28 yaş

          Erten Gazi - 26

          Darius Thompson - 28

        • 5

          Tyrique Jones - 26

          Ercan Osmani - 25

          Will Clyburn - 33

          Derek Willis - 28

          Burak Yildizli - 29

          Erkan Yilmaz - 25

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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