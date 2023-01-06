Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.