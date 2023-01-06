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Haberler Basketbol EuroLeague

Anadolu Efes - ASVEL: 78-72 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 17. maçında Fransız temsilcisi ASVEL'i son periyottaki müthiş performansıyla 78-72 mağlup edip 9. galibiyetini aldı.

Giriş: 06.01.2023 - 22:37 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes - ASVEL: 78-72 (MAÇ SONUCU)
AA

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 17. haftasında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi ASVEL'i 78-72 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyondaki 9. galibiyetini aldı. ASVEL ise 17. maçında 11. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes karşılaşmaya iyi başlasa da ASVEL pota altında bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta ASVEL hücumda daha etkili olurken, takımlar soyunma odasına 29-36 ASVEL üstünlüğüyle gitti.

ASVEL üçüncü periyoda da iyi başlayan taraf olurken, 24. dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 36-47. Anadolu Efes, Micic'in basketleriyle farkı eritirken, üçüncü periyot 52-58 sona erdi.

Dördüncü periyotta savunmada etkili olan ve farkı kapatan Anadolu Efes, 37. dakikada 69-68 öne geçti. Kalan sürede üst üste basketler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 78-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Beaubois 13, Bryant 10, Micic 22, Polonara 2, Pleiss 2, Clyburn 15, M'Baye 7, Zizic 4, Dunston 3

ASVEL: Nando de Colo 12, Obasohan 5, Kahudi 4, Lighty 12, Pons 6, Polite 2, Noua 5, Diot 6, Fall 10, Cartwright 10

1. Periyot: 17-19

Devre: 29-36

3. Periyot: 52-58

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