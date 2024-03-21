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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes - ALBA Berlin: 85-84 - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - ALBA Berlin: 85-84

        Euroleague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 85-84 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Anadolu Efes, 14 galibiyete ulaşırken; ALBA Berlin 26'ncı mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:14
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        Anadolu Efes, ALBA Berlin'i devirdi
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        SALON: Sinan Erdem

        HAKEMLER: Olegs Latisevs, Sergio Silva, Vasiliki Tsaroucha

        ANADOLU EFES: Beaubois 11, Bryant 24, Clyburn 13, Thompson 10, Pleiss 9, Hollatz 4, Ercan Osmani 7, Oturu, Larkin, Willis 3, Jones 4

        ALBA BERLİN: Brown 9, Wetzell 10, Delow 7, Mattisseck 3, Schneider 2, Thomas 17, Hermannsson 6, Olinde 17, Koumadje 11, Thiemann 2

        1'İNCİ PERİYOT: 23-23

        DEVRE: 53-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67

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