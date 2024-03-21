Anadolu Efes - ALBA Berlin: 85-84
Euroleague'in 31'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 85-84 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından Anadolu Efes, 14 galibiyete ulaşırken; ALBA Berlin 26'ncı mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Elijah Bryant oldu.
Giriş: 21.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:14
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Olegs Latisevs, Sergio Silva, Vasiliki Tsaroucha
ANADOLU EFES: Beaubois 11, Bryant 24, Clyburn 13, Thompson 10, Pleiss 9, Hollatz 4, Ercan Osmani 7, Oturu, Larkin, Willis 3, Jones 4
ALBA BERLİN: Brown 9, Wetzell 10, Delow 7, Mattisseck 3, Schneider 2, Thomas 17, Hermannsson 6, Olinde 17, Koumadje 11, Thiemann 2
1'İNCİ PERİYOT: 23-23
DEVRE: 53-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ