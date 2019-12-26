26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Maccabi FOX, milli oyuncu Wilbekin'in 7 sayı kaydettiği ilk 6 dakikada 13-8 üstünlük yakaladı. Bu bölümünden sonra toparlanan ve hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 7. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 15-13. Kalan bölümde Simon ile boyalı alanı etkili kullanan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 23-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk bölümünde Anadolu Efes, 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretti, Maccabi FOX ise pota altında etkili oldu. Maçın 16. dakikasında 34-36 geride olan lacivert-beyazlı ekip, Fransız oyuncusu Beaubois'nın arka arkaya kaydettiği basketlerle 10-0'lık seri yakaladı ve 18. dakikada 8 sayılık fark elde etti: 44-36. Periyodun bitimine 15 saniye kala farkı çift hanelere de çıkaran (48-38) Anadolu Efes, Beaubois'nın 15 sayı bulduğu ikinci periyodu 48-41 önde kapattı ve soyunma odasına üstün gitti.
Üçüncü periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, Sırp oyuncusu Micic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından peş peşe 11 sayı buldu ve 26. dakikada farkı 22'ye (68-46) çıkardı. Lacivert-beyazlı takım, dış atışlardan 6 isabet bulduğu bu çeyreği 80-58 üstün tamamladı ve final periyoduna büyük avantajla girdi.
Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen ve skor avantajını koruyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-79 galip ayrıldı.
MOERMAN 4 AY SONRA PARKELERE DÖNDÜ
Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Adrien Moerman, 4 ay sonra parkelere döndü.
Son olarak ağustos ayında 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Takımı ile hazırlık maçında görev yapan 31 yaşındaki basketbolcu, uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.
Moerman, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ağustos ayında ameliyat edilmişti. Müsabakanın ilk çeyreğinde oyuna dahil olan Adrien Moerman'a lacivert-beyazlı taraftarlar büyük destek verdi.
Öte yandan, karşılaşmayı Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Anadolu Efes'in eski oyuncularından Predrag Drobnjak da takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya),Carlos Peruga (İspanya),Petri Mantyla (Finlandiya)
Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 23, Singleton 3, Anderson, Pleiss 11, Simon 19, Sertaç Şanlı 4, Moerman 2, Beaubois 22, Peters, Doğuş Balbay
Maccabi FOX: Wilbekin 12, Bryant 7, Zoosman 5, Acy 4, Hunter 9, Sandy Cohen 3, Avdija 6, Colaiaro 10, Dorsey 8, Jake Cohen 15
1. Periyot: 23-19
Devre: 48-41
3. Periyot: 80-58
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!