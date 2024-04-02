Anadolu Efes: 98 - Aliağa Petkimspor: 73 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.
Anadolu Efes'te forma giyen Beaubois, attığı 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Semih Vural, Berk Kurtulmuş
Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14
Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 35-17
Devre: 57-31
3. Periyot: 75-54
4. Periyot: 98-73