Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

Anadolu Efes: Larkin 9, Erten Gazi 11, Moerman 11, Dunston 8, Simon 15, Yiğitcan Saybir 10, Bryant 10, Buğrahan Tuncer 6, Beaubois 16, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Perkins 12, Thomas 18, Aldridge 8, Denmon 7, Armand 17, Doğukan Şanlı 5, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 1, Hakan Sayılı 5, Murat Kozan 2

1. periyot: 26-27

Devre: 54-55

3. periyot: 74-67