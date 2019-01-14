14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müsabakaya Motum ve Larkin'in sayılarıyla 12-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 18-6 üstün geçti. İki takım da pota altından basketler bulurken, lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.
İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Motum'un pota altından bulduğu sayılarla başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada farkı 19 sayıya (35-16) taşıdı. Afyon Belediyespor, Calloway ve Cevher Özer'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı azaltsa da lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 51-38 önde gitti.
İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 59-38. Dış atışlardan skor üreten Afyon Belediyespor'a Onuralp Bitim'in basketleriyle karşılık veren lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 74-58 üstün girdi.
Son çeyreğe hücumda etkili başlayan ve Onuralp Bitim'in pota altından üst üste kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 22 sayıya (86-64) taşıyan Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 97-78 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural
Anadolu Efes: Micic 4, Larkin 14, Metecan Birsen 18, Motum 17, Dunston 10, Mustafa Kurtuldum 2, Ömercan İlyasoğlu 2, Buğrahan Tuncer 3, Doğuş Balbay, Onuralp Bitim 13, Sertaç Şanlı 14
Afyon Belediyespor: Calloway 10, Serkan Menteşe 7, Altan Erol 16, Zelionis 7, Carter 5, Dorukhan Engindeniz 7, Cevher Özer 15, Hagins 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın 2, Talat Altunbey
1. Periyot: 29-16
Devre: 51-38
3. Periyot: 74-58
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!