Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes Micic ile etkili olurken, Rus ekibi Shengelia ve Voigtmann ile karşılık verdi ve ilk periyodu 26-21 üstün geçti.
Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois, Anderson ve Larkin ile skoru dengelemeye çalışırken, Clyburn ve Kurbanov ile sayı üreten CSKA Moskova soyunma odasına da 51-46 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan CSKA Moskova, hücumda zorlanan Anadolu Efes karşısında Shved, Shengelia ve Voigtmann ile sayı bularak son periyoda da 79-68 önde girdi.
Hücumdaki etkili performansını son periyoda da taşıyan CSKA Moskova, 35. dakikada Lundberg'in basketiyle farkı 15 sayıya (77-92) çıkardı. Beaubois'nın üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Moerman ile üst üste bulduğu basketlerle bitime 52 saniye kala farkı 2 sayıya (93-95) indirdi. Ancak kalan bölümde taktik faullerle üstünlüğünü korumayı başaran Rus ekibi, salondan 100-96 galip ayrıldı.
Kaydettiği 32 sayıyla maçın en skorer ismi olan Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic, attığı 7 tane üç sayılık basketle kariyer rekoru kırdı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Larkin 12, Micic 32, Anderson 5, Petrusev 7, Singleton 2, Moerman 14, Beaubois 8, Dunston 6, Pleiss 9, Tolga Geçim, Doğuş Balbay 1, Erten Gazi
CSKA Moskova: Lundberg 17, Shved 9, Shengelia 23, Voigtmann 17, Kurbanov 7, Clyburn 18, Hackett 2, Bolomboy 2, Ukhov 5, Antonov
1. Periyot: 21-26
Devre: 46-51
3. Periyot: 68-79
Beş faulle çıkan: 31.34 Anderson, 38.55 Micic (Anadolu Efes)
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