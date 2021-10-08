Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes Micic ile etkili olurken, Rus ekibi Shengelia ve Voigtmann ile karşılık verdi ve ilk periyodu 26-21 üstün geçti.

Anadolu Efes ikinci periyotta Beaubois, Anderson ve Larkin ile skoru dengelemeye çalışırken, Clyburn ve Kurbanov ile sayı üreten CSKA Moskova soyunma odasına da 51-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan CSKA Moskova, hücumda zorlanan Anadolu Efes karşısında Shved, Shengelia ve Voigtmann ile sayı bularak son periyoda da 79-68 önde girdi.

Hücumdaki etkili performansını son periyoda da taşıyan CSKA Moskova, 35. dakikada Lundberg'in basketiyle farkı 15 sayıya (77-92) çıkardı. Beaubois'nın üç sayılık basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Moerman ile üst üste bulduğu basketlerle bitime 52 saniye kala farkı 2 sayıya (93-95) indirdi. Ancak kalan bölümde taktik faullerle üstünlüğünü korumayı başaran Rus ekibi, salondan 100-96 galip ayrıldı.

Kaydettiği 32 sayıyla maçın en skorer ismi olan Anadolu Efesli oyuncu Vasilije Micic, attığı 7 tane üç sayılık basketle kariyer rekoru kırdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Larkin 12, Micic 32, Anderson 5, Petrusev 7, Singleton 2, Moerman 14, Beaubois 8, Dunston 6, Pleiss 9, Tolga Geçim, Doğuş Balbay 1, Erten Gazi

CSKA Moskova: Lundberg 17, Shved 9, Shengelia 23, Voigtmann 17, Kurbanov 7, Clyburn 18, Hackett 2, Bolomboy 2, Ukhov 5, Antonov

1. Periyot: 21-26

Devre: 46-51

3. Periyot: 68-79

Beş faulle çıkan: 31.34 Anderson, 38.55 Micic (Anadolu Efes)