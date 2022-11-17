Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague´in 8´inci hafta karşılaşmasında Barcelona´yı kendi sahasında 96-86 mağlup ederek 3´üncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes´te Will Clyburn 24 sayıyla galibiyette büyük rol oynarken; Barcelona´da Nicolas Laprovittola kaydettiği 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Bu maç öncesi Euroleague'de üç maç üst üste mağlup olan Anadolu Efes kötü serisine son verdi. Ergin Ataman'ın ekibi ayrıca bu sezon 3. galibiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Bryant, Polonara ve Pleiss, ilk 5´iyle çıktı. Barcelona´nın ilk 5´i ise Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Tobey ve Sertaç Şanlı´dan oluştu. Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic ve Bryant´ın bulduğu isabetlerle başladı. Kalinic ve Sertaç´ın devreye girmesiyle oyunda dengeyi yakalayan Barcelona, 4.49 kala gelen televizyon molasına 13-11 önde girdi. Periyodun kalan bölümünde hücumda etkinliğini artıran deplasman ekibi, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.
İki takım da ikinci periyoda hücumda etkili başladı. Ev sahibi ekip, Bryant ve Beaubois ile etkili olurken, Barcelona ise Higgins ve Laprovittola´dan sayılar buldu. Periyodun bitimine 4.23 kala M´Baye´ın bulduğu üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, 35-34 öne geçti ve Barcelona´ya molayı aldırdı. Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-41 önde kapattı.
Üçüncü periyoda da hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn´ün sayılarıyla 8-0´lık seri yakaladı ve farkı çift hanelere çıkardı: 53-41. Periyodun son bölümünde Sertaç Şanlı ve Abrines ile 3 sayılık isabetler bulan Barcelona, farkı tekrardan tek hanelere indirdi. Üçüncü periyodu Anadolu Efes, 66-57 önde tamamladı.
Son periyoda Clyburn´ün skorer oyunuyla başlayan Anadolu Efes, Laprovittola´nın bitime 4.54 kala gelen üç sayılık isabetine engel olamadı: 76-68. Temponun yükselmesiyle birlikte karşılıklı gelen üst üste üçlüklerle Anadolu Efes son 3 dakikada 85-74 önde girdi. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı ekip, sahadan 96-86 galip ayrıldı.
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