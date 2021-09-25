Anadolu Efes: 94 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 93

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sinan İşgüder, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Micic 22, Larkin 10, Tolga Geçim 6, Moerman 12, Dunston 22, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 2, Buğrahan Tuncer 5, Petrusev 13, Anderson 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowel 11, Smith 29, Emircan Koşut, Lomazs 22, Sestina 2, Upson 15, Hakan Yapar 4, Altan Erol, Yiğitcan Turna 3, Thomas Akyazılı 7

1. Periyot: 29-18

Devre: 46-37

3. Periyot: 65-66

Normal süre: 86-86

5 faulle çıkan: 38.24 Hakan Yapar (Yukatel Merkezefendi Belediyesi)

Maçın ilk periyodunu 29-18 önde geçen lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına da 46-37 üstün gitti.

İkinci yarıda etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 3. periyotta 66-65 üstünlük yakaladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi ise 86-86 beraberlikle tamamlandı.

Maçın uzatma bölümü de çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, karşılaşmayı 94-93 kazandı.