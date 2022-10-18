Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, Clyburn'ün 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle 12-4 üstünlük yakaladı. Micic'in 6. dakikadaki sayılarıyla farkı çift hanelere 17-7 taşıyan lacivert-beyazlılar, son bölümünde savunmada etkisiz kaldığı ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Claver'in üçlüğüyle öne geçerek (21-23) başlayan Valencia Basket'e, Anadolu Efes, Polonara ve Micic'in dış atışlarıyla cevap verdi ve 16. dakikada 31-31 eşitlikle geçildi. Van Rossom ve Harper'ın üçlüğüyle moladan dönen konuk ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 31-37. Polonara, Micic ve Clyburn'ün basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, son 2 dakikaya önde girse de rakibinin dış atışlarına engel olamayınca soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya Anadolu Efes, boyalı alanda Dunston'ın basketleriyle başladı. Karşılıklı isabetlerle geçen çeyreğin son 2,5 dakikasına 60-60 eşitlikle girildi. Clyburn'ün orta mesafe atışlarıyla 29. dakikayı 64-62 önde geçen lacivert-beyazlılar, final periyoduna 68-66 üstün girdi.
Son çeyreğe Pleiss'ın 5 sayılık serisiyle giren Anadolu Efes, 35. dakikayı 79-76 önde geçti. Van Rossom'un üçlüğüyle skora tutunan misafir takım, 38. dakikada Lopez'in basketiyle üstünlüğü yakaladı: 84-85. Van Rossom'un son dakikaya girilirken üçlüğüyle farkı 4 sayıya (84-88) çıkaran konuk ekip, son 36 saniyeye de yine 4 sayı farkla önde girdi: 86-90. Clyburn'ün basketiyle farkı 2 sayıya çeken Anadolu Efes, rakibinin top kaybını Beaubois'nın üçlüğüyle cezalandırdı ve 14 saniye kala yeniden öne geçti: 91-90. Mola dönüşü bitime 5 saniye kala Jones faul çizgisine gelirken 2'de 2 attı ve Valencia Basket 92-91 öne geçti. Mola dönüşünde kenardan topu oyuna sokamayan Anadolu Efes'te Clyburn top kaybı yaptı ve atağı kullanamayınca Valencia Basket, parkeden 92-91 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Milos Koljensic (Karadağ)
Anadolu Efes: Beaubois 5, Micic 22, Clyburn 18, M'Baye 7, Pleiss 9, Bryant 10, Polonara 6, Zizic 8, Buğrahan Tuncer, Dunston 6, Doğuş Balbay
Valencia Basket: Jones 15, Puerto 3, Prepelic 5, Pradilla 5, Dubljevic 20, Lopez 6, Claver 12, Alexander 6, Radebaugh 3, Harper 5, Van Rossom 12
1. Periyot: 21-20
Devre: 45-45
3. Periyot: 68-66
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