Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, son sezonun Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonu Anadolu Efes, TOFAŞ ile karşılaştı.

Mücadeleyi, Anadolu Efes 90-84 kazandı.

Uluslararası Gloria Cup Basketbol Turnuvası 2, yarın TOFAŞ-Zalgiris ve Lokomotiv Kuban-Anadolu Efes maçlarıyla devam edecek.

Dört takımın katıldığı turnuvanın ikincisi 12 Eylül'de tamamlanacak.