29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya Anadolu Efes boyalı alandan, Darüşşafaka Tekfen ise 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreterek başladı ve 3. dakika ev sahibi takımın 10-6 üstünlüğüyle geçildi. Pleiss ile pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Kalan bölümde farkı açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 32-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Beaubois'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 42-21. Colson ve Hamilton'ın sayılarıyla maça tutunmaya çalışan Darüşşafaka Tekfen karşısında periyodun son bölümünde Buğrahan Tuncer ile hızlı hücumlardan üst üste basketler bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 53-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin başında sert savunma yapan ve Anadolu Efes'in kolay sayı bulmasına izin vermeyen Darüşşakafa Tekfen, bu bölümde özellikle Browne'un kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 14'e indirdi: 57-43. Kalan bölümde Singleton, Beaubois ve Buğrahan Tuncer ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Anadolu Efes, final periyoduna 71-54 önde girdi.
Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikada 79-61 geride olduğu karşılaşmanın bu bölümünden sonra 8-0'lık seri yakaladı ve 37. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 79-69. Anadolu Efes'in basit hatalarını iyi değerlendiren konuk takım, Kartal Özmızrak'ın isabetli dış atışıyla bitime 54 saniye kala farkı 6'ya çekti: 87-81. Kalan bölümde konuk takımın farkı azaltmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Micic 6, Buğrahan Tuncer 18, Simon 9, Singleton 5, Pleiss 22, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 2, Tolga Geçim 8, Sertaç Şanlı 5, Mustafa Kurtuldum, Ömer Can İlyasoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Sinan Güler 4, Browne 13, Lamb 15, Jones 10, Hamilton 11, Kartal Özmızrak 8, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu, Colson 11, Mahir Ağva 3, Troy Selim Şav, Erkan Veyseloğlu 6
1. Periyot: 32-17
Devre: 53-30
3. Periyot: 71-54
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