Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Polat Parlak

Anadolu Efes: Larkin 14 Erten Gazi 2, Simon 7, Singleton 4, Pleiss 28, Beaubois 15, Anderson 5, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Buğrahan Tuncer 14

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 33, Enes Berkay Taşkıran 5, Bruinsma 12, Miller 11, Herun 8, Clyburn 16, Mustafa Kurtuldum 3, Kadir Bayram, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 23-15

Devre: 43-44

3. Periyot: 69-67

Beş faulle çıkan: 34.06 Herun (Büyükçekmece Basketbol)