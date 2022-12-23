Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol EuroLeague

Anadolu Efes: 88 - Panathinaikos: 69 MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 88-69 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 9. yenilgisini yaşadı

Giriş: 23.12.2022 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes: 88 - Panathinaikos: 69 MAÇ SONUCU
AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan maçta Anadolu Efes, 6 oyuncusunun skor ürettiği ve Micic'in 8 sayılık katkı sağladığı ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

Clyburn'ün dış atışlardan etkili olduğu ikinci çeyrekte farkı açan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 42-26 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Dunston ile pota altından sayılar buldu. Panathinakos ise lacivert-beyazlı takıma Bacon'un skorer oyunuyla yanıt verdi. Anadolu Efes, son periyoda 67-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe iyi başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 5 kez isabet sağlayan Panathinaikos, 36. dakikada farkı 13 sayıya kadar indirdi: 79-66. Kalan bölümde toparlanan ve farkı tekrar açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 88-69 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Milan Nedovic (Slovenya), Jakub Zamojski (Polonya)

Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 19, Bryant 4, M'Baye 11, Pleiss 3, Clyburn 23, Taylor 4, Dunston 13, Erten Gazi

Panathinaikos: Wolters 2, Kalaitzakis, Bacon 20, Williams 13, Papagiannis 9, Lee 6, Ponitka 4, Grigonis 9, Mantzoukas 6

1. Periyot: 21-13

Devre: 42-26

3. Periyot: 67-48

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kestane ne zaman toplanır?
Kestane ne zaman toplanır?
Fındık ne zaman toplanır?
Fındık ne zaman toplanır?
Dut yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır?
Dut yaprağı ne zaman, hangi mevsimde toplanır?
İzmir'de 116 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 116 kaçak göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.