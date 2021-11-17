Anadolu Efes, karşılaşmaya Beaubois'nın 6-0'lık serisiyle başladı. Boyalı alanda Fall'un etkili oyunuyla skor bulan Olympiakos, ilk 5 dakikayı 12-10 üstün geçti. Yunanistan temsilcisi, Vezenkov'dan aldığı katkıyla 6. dakikada farkı 7 sayıya (10-17) kadar çıkardı. Micic liderliğinde toparlanan ve 9. dakikada 23-22 öne geçen lacivert-beyazlılar, yine de ilk çeyreği 25-23 geride tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf konuk ekip oldu. Beaubois'nın 15. dakika içinde üst üste bulduğu üçlüklerle üstünlüğü ele alan Anadolu Efes, 16. dakikada Larkin'in sayılarıyla öne geçti: 37-36. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve soyunma odasına 44-44 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya Moerman'ın basketiyle başlayan Anadolu Efes, bu oyuncunun etkili performansıyla 25. dakikada 7 sayı öne geçti: 56-49. Fall'un pota altındaki üstünlüğüyle toparlanan Olympiakos, 29. dakikada eşitliği yakaladı: 63-63. Son bölümü daha iyi oynayan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 68-66 önde girdi.
Son periyoda iyi başlayan ve savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, ilk 5 dakikasında sayı yemediği çeyrekte Simon, Beaubois ve Micic'in sayılarıyla 35. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 77-66. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, bu periyotta rakibinin sadece 3 sayı bulmasına izin verip, parkeden 88-69 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 4. galibiyetini elde ederken, Olympiakos 4. yenilgisini yaşadı.
Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 29 sayı kaydeden Rodrigue Beaubois olurken, Vasilije Micic 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)
Anadolu Efes: Beaubois 29, Micic 19, Simon 8, Moerman 9, Pleiss 2, Larkin 10, Singleton 3, Doğuş Balbay, Bryant, Petrusev 4, Dunston 4
Olympiakos: Dorsey 2, Walkup 9, Papanikolaou 3, Vezenkov 17, Fall 15, Lountzis, Larentzakis, Sloukas 5, Martin 5, Printezis 9, McKissic 4
1. Periyot: 23-25
Devre: 44-44
3. Periyot: 68-66
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