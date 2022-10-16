Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 22-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. Maçtaki çekişme ikinci çeyrekte de devam ederken, Darüşşafaka soyunma odasına 43-41 önde gitti. Maçın ilk yarısında Darüşşafaka, McCullough, Doğuş Özdemiroğlu ve Ercan Osmani ile etkili olurken, Anadolu Efes, Micic ve Buğrahan Tuncer ile karşılık verdi.
Maçın üçüncü periyodunda uzun oyuncuları Pleiss ve Dunston'ın da devreye girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, soy çeyreğe 64-60 önde girdi. Son periyotta Beaubois ve Clyburn'ün etkili performansıyla oyunun kontrolünü ele geçiren Anadolu Efes, 36. dakikada farkı 10 sayıya (77-67) çıkardı. Darüşşafaka, Starks'ın üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Anadolu Efes salondan 88-78 galip ayrıldı.
ERGİN ATAMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, aldığı iki teknik faul sonrası diskalifiye edildi.
Karşılaşmada ilk teknik faulünü ilk periyodun son dakikasında alan tecrübeli teknik adama, ikinci teknik faul ise ilk yarının bitimine 1 dakika 15 saniye kala çalındı.
Ataman, ikinci teknik faulden sonra sahaya girerek hakemlere tek tek söylendikten sonra soyunma odasına gitti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Anadolu Efes: Micic 22, Egehan Arna, Beaubois 23, Dunston 9, Pleiss 7, Buğrahan Tuncer 11, Clyburn 12, Egemen Güven, Doğuş Balbay, Erten Gazi 4, Karahan Tuan Efeoğlu
Darüşşafaka: McCullough 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Can Korkmaz, Olaseni 10, Osman Ercani 9, Starks 15, Yeboah 9, Kılıçarslan Şenkahya 2, Hakan Sayılı 7, Canberk Kuş 2, Eray Büyükcangaz
1. Periyot: 22-20
Devre: 41-43
3. Periyot: 64-60
Diskalifiye: 39.20 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!