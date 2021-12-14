Mücadelenin ilk periyodunu 21-13 geride kapatan Anadolu Efes, devre arasına 43-42 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta 66-62 ile skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 87-72 kazandı.

Ev sahibi ekipte Micic, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Singleton, Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Simon

Bitci Baskonia: Baldwin 10, Granger 17, Fontecchio 17, Sedekerskis 8, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1

1. Periyot: 13-21

Devre: 43-42

3. Periyot: 66-62