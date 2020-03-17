Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2

Frutti Extra Bursaspor: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 19-13

Devre: 40-26

3. Periyot: 68-