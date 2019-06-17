17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 86-76 yendi.
Lacivert-beyazlılar, seride durumu 3-2 yaparak avantaj elde etti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin altıncı maçı, 19 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Yüksek tempoyla başlayan maçın ilk dakikalarında Kalinic ve Ali Muhammed'le skor üreten Fenerbahçe Beko, 2. dakikanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Moerman'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Pota altını savunmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında kolay basketler bulan ev sahibi takım, 8. dakikayı 19-16 üstün bitirdi. Simon'un da skor katkısıyla hücumda ritmini sürdüren Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 37 saniye kala farkı 9 sayıya çıkardı: 27-18. Kalan sürede Fenerbahçe Beko, Guduric'le basket bulsa da ilk periyodu lacivert-beyazlılar, 27-20 önde kapattı.
İkinci çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken 13. dakikayı Anadolu Efes, 30-24 üstün geçti. Savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, pota altında rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücum sürelerini etkili kullanamayan ev sahibi ekip karşısında Ali Muhammed ve Sloukas'la üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-lacivertliler, 17. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 34-32. Hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 50 saniye kala 37-36 öne geçti. Son hücumda Kalinic'in Moerman'a yaptığı faul sonrasında lacivert-beyazlı basketbolcu üç serbest atış kullandı. Moerman'ın üçte üç yapmasıyla Anadolu Efes, devre arasına 39-37 üstün girdi.
İkinci yarıya Anadolu Efes etkili bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, isabetsiz atışlar yapan Fenerbahçe Beko karşısında 23. dakikanın başında farkı 8 sayıya yükseltti: 45-37. Pota altında yeniden temposunu bulan ev sahibi takım, 13-0'lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 60-42. Oyundan düşen sarı-lacivertli ekip karşısında son bölümde farkı bir ara 22 sayıya (66-44) yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna 66-47 önde gitti.
Son periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken özellikle Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten Fenerbahçe Beko, 36. dakikada farkı 13 sayıya düşürdü: 78-65. Moerman, Dunston ve Larkin'in sayılarıyla farkın daha fazla kapanmasına engel olan Anadolu Efes, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 82-65. Sarı-lacivertliler, kalan sürede Sloukas ve Ali Muhammed'in basketleriyle maça tutunmaya çalışsa da ev sahibi ekip üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmayı 86-76 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal
Anadolu Efes: Micic 9, Larkin 12, Simon 15, Moerman 26, Dunston 19, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 3, Metecan Birsen
Fenerbahçe Beko: Sloukas 22, Ali Muhammed 15, Kalinic 8, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 12, Guduric 9, Datome 2, Sinan Güler 2
1. Periyot: 27-20
Devre: 39-37
3. Periyot: 66-47
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