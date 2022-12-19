Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Anadolu Efes: 84 - Tofaş: 76 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Tofaş'ı 84-76 yendi

Giriş: 19.12.2022 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes: 84 - Tofaş: 76 MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk periyodu, iki takımın da çekişmesine sahne oldu. İlk 5 dakikası 12-12 geçilen periyotta, Anadolu Efes, özellikle Elijah Bryant'ın üçlükleriyle avantajı yakaladı ve çeyreği 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan taraf konuk Bursa ekibiydi. Mustafa Kurtuldum'un 10 üzeri sayı bulduğu periyotta rakibini ilk 5 dakika sonunda yakalayan Tofaş, son bölümde üstünlüğü ele geçirdi. Bitime 1 dakika kala Thompson ve Ege Demir'in iyi oyunuyla 7 sayı öne geçen Tofaş, devreyi de 43-47 üstünlükle bitirdi.

Maçın üçüncü periyodunda oyuncu kadrosunda değişikliklere giden ev sahibi ekip, rakibini bitime 6 dakika kala yakalayıp 2 sayı da öne geçti: 52-50. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği sonraki bölümde, Tevfik Akdamar ve Özgür Cengiz'in ekstra üçlükleriyle sayılar bulan konuk ekip, son periyoda da 60-63 üstün girmeyi başardı.

Son periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde Anadolu Efes, ilk devrede yıldızlaşan Elijah Bryant'ın bu periyotta da özellikle üçlük atışlarından gelen ekstra sayı katkılarıyla rakibine karşı, 70-64'lük üstünlük kurdu. Son bölümde çekişmenin yaşandığı ve üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçı, sonlarda 9 sayı bulan Clayburn'un iyi oyunuyla hakimiyet kuran lacivert-beyazlılar, 84-76'lık skorla kazandı.

Elijah Bryant'ın 30 sayıyla galibiyetine büyük katkı verdiği Anadolu Efes, ligde sekizinci galibiyetine ulaşırken, Tofaş altıncı kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Polat Parlak, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Karahan Tuan Efeoğlu, Elijah Bryant 30, Ömercan İlyasoğlu, Erten Gazi 5, Clyburn 9, Taylor 7, Egemen Güven 3, Egehan Arna 5, Buğrahan Tuncer 10, Pleiss 12, M'Baye 3

Tofaş: Emre Tanışan, Özgür Cengiz 3, Thompson 11, Tevfik Akdamar 3, Berke Büyüktuncel 3, Berk İbrahim Uğurlu 8, Bora Satır, Ege Demir 10, Braimoh 10, Toure 2, Milaknis 13, Mustafa Kurtuldum 13

1. Periyot: 25-18

Devre: 43-47

3. Periyot: 60-63

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerinde!
Gözler TOKİ İstanbul kura tarihlerinde!
Gümüşhane TOKİ kura sonuçları
Gümüşhane TOKİ kura sonuçları
Asgari ücret zammında alt ve üst sınır
Asgari ücret zammında alt ve üst sınır
Sivas TOKİ kura sonuçları
Sivas TOKİ kura sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.