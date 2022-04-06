Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Joseph Bissang (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 20, Simon 13, Anderson 5, Moerman 17, Dunston 10, Buğrahan Tuncer 2, Pleiss 9, Singleton 3, Bryant 2

Bayern Münih: Sisko 11, George, Lucic 8, Rubit 15, Radosevic 2, Schilling 4, Obst, Dedovic 6, Hilliard 9, Thomas 8, Hunter 7, Jaramaz 6

1. Periyot: 28-21

Devre: 44-39

3. Periyot: 67-62