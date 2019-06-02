02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Efes: 80 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder
Anadolu Efes: Micic 10, Doğuş Balbay 3, Simon 4, Moerman 10, Dunston 12, Larkin 12, Yiğitcan Saybir 5, Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 11, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu 6
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 10, Göksenin Köksal 2, Hayes 9, Harrison 3, Auguste 5, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 8, Can Korkmaz 2, Ege Arar 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko 11
1. Periyot: 24-14
Devre: 46-30
3. Periyot: 67-42
Beş faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı ( Anadolu Efes)
Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşma düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.
İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.
Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya üst üste top kayıplarıyla girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında hızlı hücumlarla ritimli oyununu sürdüren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 24 sayıya kadar yükseltti: 60-36. Bir ara farkı 27 sayıya (67-40) çıkaran ev sahibi takım, son çeyreğe 67-42 önde gitti.
Final periyodunda skor farkını korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-68 kazandı.
Mücadele öncesinde 2011-2013 yıllarında Anadolu Efes'te oynayan Sasha Vujacic'e, THY Avrupa Ligi'nde geçen aylarda oynanan 400. maça özel hazırlanan ve oyuncunun kendi isminin de yer aldığı forma hediye edildi.
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