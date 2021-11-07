Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Can Mavisu, Erhan Gürsel

Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 6, Ahmet Buğrahan Tuncer 12, Moerman 7, Petrusev 2, Doğuş Balbay 2, Yiğitcan Saybir 5, Beaubois 16, Pleiss 11, Ömer Can İlyasoğlu, Ertan Gazi 2, Tolga Geçim

Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 6, Harrison 13, Perez 10, Ellis 2, Johnson 10, Samet Geyik 12, Berk Demir 9, McIntyre 4, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 19-14

Devre: 35-31

3. Periyot: 54-52