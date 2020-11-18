Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.
Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin'in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds'un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes'te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes'in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya),Saso Petek (Slovenya),Artem Lavrukhin (Rusya)
Anadolu Efes: Larkin 13, Micic 12, Anderson 7, Moerman 9, Pleiss 19, Simon 7, Singleton 2, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 2
Bayern Münih: Baldwin 15, Dedovic 10, Johnson, Radosevic 4, Lucic 7, Thomas, Zipser 12, Weiler-Babb 8, Reynolds 14, Sisko 4, Bray, Flaccadori
1. Periyot: 23-22
Devre: 37-42
3. Periyot: 57-50
5 faulle çıkan: 37.54 Weiler-Babb (Bayern Münih)
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