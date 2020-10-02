Maça etkili başlayan Zenit, Micic ve Dunston ile sayı üreten Anadolu Efes karşısında Rivers ve Gudaitis ile etkili oldu ve ilk çeyreği 15-10 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında yaptığı etkili savunma ile rakibine kolay sayı imkanı tanımayan Anadolu Efes, Beaubois'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından kazandırdığı sayılarla 15. dakikada skoru eşitledi: 17-17. Takımlar kalan bölümde birbirlerine üstünlük kuramadı. Zenit'in Pangos ve Fridzon ile bulduğu basketlere Anadolu Efes, Moerman'ın kazandırdığı sayılarla cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 26-26 eşitlikle gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde dış atışlardan Simon ile 3, Beaubois ile bir isabet bulan Anadolu Efes, 24. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 40-31. Konuk takım, Pangos ile hücum sürelerinin son saniyelerinde art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle farkın açılmasına engel oldu. Zenit'in Gudaitis ile bulduğu sayılara karşılık son bölümde Micic ile boyalı alandan skor üreten Anadolu Efes, final periyoduna 54-49 üstün girdi.
Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Zenit'in Kanadalı oyuncusu Pangos'u durdurmakta zorlandı. Bu oyuncunun yönlendirdiği hücumlarla sayılar bulan konuk takım, Poythress'in pota altından bulduğu basketle 38. dakikada öne geçti: 65-67. Anadolu Efes, son bölümde Singleton ve Simon ile 3 sayılık atışlardan isabet bulamadı. Zenit, son saniyelerde Pangos'un serbest atışlardan bulduğu sayılarla müsabakadan 73-69 galip ayrıldı.
Zenit'in Kanadalı oyuncusu Kevin Pangos, kaydettiği 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
PEMBE TOP İLE SEMBOLİK HAVA ATIŞI YAPILDI
Yedinci kez yapılan Pembe Top Sahada Projesi'nde bu yıl bir ilke imza atıldı.
Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes'in ev sahibi olduğu ilk Avrupa karşılaşmasında yapılan proje kapsamındaki hava atışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maç esnasında gerçekleştirilmedi.
Bu yıl hava atışı için projenin gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncu Cedi Osman ve Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay bir araya geldi.
Neslihan Atagül Doğulu, Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde Cedi Osman ve Doğuş Balbay'ın arasında yerini alarak sembolik hava atışını pembe top ile gerçekleştirdi.
Öte yandan tedavi süreci devam eden Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk oyuncusu Shane Larkin, karşılaşmada forma giymedi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya),Olegs Latisevs (Letonya),Milan Nedovic (Slovenya)
AnadoluEfes: Micic 17, Simon 14, Singleton 4, Anderson 2, Dunston 4, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim, Moerman 8, Beaubois 12, Buğrahan Tuncer, Pleiss 3, Doğuş Balbay 1
Zenit: Pangos 23, Rivers 14, Hollins 5, Poythress 7, Thomas, Fridzon 7, Baron 2, Zubkov 4, Ponitka 4, Gudaitis 7
1. Periyot: 10-15
Devre: 26-26
3. Periyot: 54-49
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