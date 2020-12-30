Müsabakaya ilk dakikada Larkin'inLarkin'in elinden bulduğu 5-0'lık seriyle giren lacivert-beyazlılar, MicicMicic ve DunstonDunston ile skor üretti. Üst üste dış atışlarda isabet sağlayamayan ev sahibi takım, CauseurCauseur ile Thompkins'inThompkins'in basketlerine engel olamadı. Maçın 5. dakikasını 9-8 üstün geçen Anadolu Efes, MoermanMoerman, MicicMicic ve Singleton'unSingleton'un basketleriyle rakibinin üstünlüğü ele almasına izin vermeyip, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, Anadolu Efes 15. dakikayı 28-20'lik üstünlükle geride bıraktı. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlı takım, devre arasına 37-31 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takım da hücumda tutuk başladı. İlk 5 dakikada Anadolu Efes, 6 sayı üretirken Real Madrid rakibine 8 sayıyla karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, maçın 25. dakikasını 43-49 önde geçti. Oynanan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle isabet sağlayan Real Madrid, arka arkaya Taylor, TavaresTavares, SergioSergio LlullLlull ve ThompkinsThompkins ile 3 sayılık basketler bulup, 29. dakikada 5 sayı farkla (45-50) üstünlük sağladı. Rakibine Beaubois'nınBeaubois'nın arka arkaya 2 isabetli 3 sayılık şutuyla karşılık veren ev sahibi ekip, çeyreğin bitmesine 32 saniye kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 51-50. Ancak 1 saniye kala Laprovittola'nınLaprovittola'nın serbest atış çizgisinden 2'de 2 yapmasıyla Real Madrid periyodu 52-51 üstün bitirdi.
Son periyodun başında Beaubois'nınBeaubois'nın 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen (54-52) Anadolu Efes, Thompkins'inThompkins'in 32. dakikadaki üçlüğüyle bir kez daha üstünlüğü rakibine kaptırdı. Müsabakanın 34. dakikasında dış atıştan bu kez MoermanMoerman ile isabet sağlayan Anadolu Efes, aynı dakikada Larkin'inLarkin'in tunikesiyletunikesiyle skoru 59-55'e getirdi. CauseurCauseur ve RudyRudy FernandezFernandez ile 3 sayılık isabetlere devam eden Real Madrid, 37. dakikada 61-59 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan ve dış atışlardaki isabetlerine devam eden İspanyol ekibi, müsabakayı 73-65 kazandı.
Lacivert-beyazılardabeyazılarda çift haneli sayı üreten tek isim MicicMicic (16),aynı zamanda maçın en skorerskorer oyuncusu oldu. Dengeli bir skor dağılımı olan konuk takımda ise CauseurCauseur (15),ThompkinsThompkins (13) ve LaprovittolaLaprovittola (10) çift hanelere ulaştı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 17. maçında 9. kez mağlup oldu. Real Madrid ise 12. kez galip geldi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: LuigiLuigi LamonicaLamonica (İtalya),MatejMatej BoltauzerBoltauzer (Slovenya),FernandoFernando RochaRocha (Portekiz)
Anadolu Efes: LarkinLarkin 7, BeauboisBeaubois 9, SimonSimon 5, DunstonDunston 9, MoermanMoerman 8, MicicMicic 16, AndersonAnderson, Doğuş Balbay, SingletonSingleton 5, Sertaç Şanlı 6
Real Madrid: AlocenAlocen, CauseurCauseur 15, AbaldeAbalde 6, GarubaGaruba, ThompkinsThompkins 13, LaprovittolaLaprovittola 10, TavaresTavares 4, DeckDeck 2, CarrollCarroll 6, RudyRudy FernandezFernandez 9, SergioSergio LlullLlull 3, Taylor 5
1. Periyot: 20-13
Devre: 37-31
3. Periyot: 51-52
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