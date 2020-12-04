Anadolu Efes: 59 - Baskonia: 77

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Milivoje Jovcic, Saso Petek

Anadolu Efes: Shane Larkin 8, Rodrigue Beaubois 4, Chris Singleton 5, Doğuş Balbay 5, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 7, Buğrahan Tuncer 3, Vasilije Micic 4, James Anderson 4, Bryant Dunston 5, Kronoslav Simon 5

Başantrenör: Ergin Ataman

Baskonia: Raieste, Jekiri 8, Henry 11, Sedekerskis 4, Fall 12, Peters 18, Zoran Dragic 4, Giedraitis 7, Polonara 12, Kurucs 1

Başantrenör: Dusko Ivanovic

1. Periyot: 20-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 37-42 (Baskonia lehine)

3. Periyot: 50-63 (Boskonia lehine)