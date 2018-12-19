19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Maç karşılıklı sayılarla başladı. Anadolu Efes, Beaubois ve Micic'in üç sayılık basketleriyle 3. dakikayı 15-8 üstün geçti. Boyalı alandan ve dış atışlardan Clark'la sayılar bulan Buducnost VOLI karşısında lacivert-beyazlı ekip, dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 29-20 önde tamamladı.
Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte, Buducnost VOLI, Popovic ve Clark'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 5 sayıya (34-29) indirdi. Hücumda ritmini arttıran ve serbest atışlardan arka arkaya ürettiği sayılarla 18. dakikada farkı çift hanelere (44-34) taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına da 49-41 önde gitti.
İkinci yarıya iki ekip de hücumda etkili başladı. Pota altından arka arkaya basketler üreten rakibine Moerman ve Dunston'ın sayılarıyla karşılık veren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 64-53. Oyun konsantrasyonunu kaybeden rakibi karşısında 17-0'lık seri yakalayan ve çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen lacivert-beyazlı ekip, final periyoduna 81-53 önde girdi.
Son çeyrekte Motum ve Anderson'un sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 106-68 kazandı.
ANADOLU EFES: 106 - BUDUCNOST VOLI: 68
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Juan Carlos Garcia (İspanya), Anne Panther (Almanya)
Anadolu Efes: Micic 7, Beaubois 22, Simon 15, Moerman 13, Dunston 8, Larkin 2, Doğuş Balbay 2, Motum 17, Anderson 8, Pleiss 8, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen 4
Buducnost VOLI: Jackson 11, Suad Sehovic 7, Gordic 2, Clark 21, Omic 2, Barovic, Clarke 12, Popovic 9, Danilo Nikolic 2, Sead Sehovic 2, Zoran Nikolic
1. Periyot: 29-20
Devre: 49-41
3. Periyot: 81-53
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