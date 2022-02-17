Evgeny Grinko heyecanı

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Dünyada bir çok ülkede sayısız konser veren genç sanatçı Evgeny Grinko, 18 Mart Cuma günü İstanbul'da bir kez daha sevenlerinin karşısında olacak.

Sevilen besteci ve müzisyen Evgeny Grinko, Anadolu turnesinin ardından soluğu İstanbul’da alacak. ‘Valse' isimli eseriyle büyük bir başarıya imza atan Grinko, geniş bir yaylı grubu ve ülkesinin ses getiren beş akordeoncusuyla birlikte Maximum Uniq Hall sahnesinde olacak.