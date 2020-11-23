Anadolu'daki ilk Müslüman Türk beyliği Saltuklu, etkinliklerle genç nesillere anlatılacak

AA

Yakutiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Saltuklu Beyliği'nin, Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071'deki Malazgirt Zaferi sonrası 1072 yılında Erzurum ile civarında kurulan ve Anadolu’da kurulmuş ilk Müslüman Türk beyliği olduğu belirtildi.

Saltukluların, şehrin önemli bir değeri olarak geçen yıl Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar tarafından gündeme getirildiği aktarılan açıklamada, Saltukluların yeni nesillere tanıtılması amacıyla 2020 yılının Yakutiye Belediyesince "Saltuklu Yılı" ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, geçen sene bir dizi sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanması planlanan organizasyonun, yeni tip koronaviris (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığı belirtilerek "Saltuklu Yılı" etkinliklerinin, belediye meclisinin kararıyla 2021 yılında kutlanacağı kaydedildi.