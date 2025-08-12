Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi: Ebu'l Menuçehr

        Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi: Ebu'l Menuçehr

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi olan Ebu'l Menuçehr Camisi (Ani Ulu Camii), asırlardır geçmişin izlerini taşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 10:47 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Arpaçay'ın iki derin dar boğazının ortasında yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslılar tarafından yönetilen Ani, 16 Ağustos 1064'te Sultan Alparslan tarafından fethedilerek Türklerin Anadolu'ya açılan giriş kapısı oldu.

        Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aralarında her biri farklı bir güzellik ve tarihi değerdeki cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra paha biçilmez diğer tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri olması nedeniyle ayrı bir önem arz ediyor.

        Sultan Melikşah'ın emriyle Ebu'l Menuçehr tarafından 1072-1092 yılları arasında yapılan Ebu'l Menuçehr Camisi, asırlardır zamana meydan okuyor.

        REKLAM

        Camide, 2022'de yapılan çalışmaların ardından ezan sesi yükselmeye başladı.

        Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk caminin Ebu'l Menuçehr Camisi olduğunu söyledi.

        Sultan Alparslan 1072'de vefat edince yerine geçen oğlu Sultan Melikşah'ın emriyle bu caminin bu yapının inşa ettirildiğini dile getiren Arslan, "Batı cephesinde olması gereken kitabe yok edilmiş ama eski bir fotoğraftan hareketle Sultan Melikşah döneminde inşa edildiğini kesin olarak biliyoruz. Bu kitabede de çok açık bir şekilde caminin Sultan Melikşah'ın emriyle inşa ettirildiği kayıtlı" dedi.

        "DİVRİĞİ'DEKİ ULU CAMİSİ'NİN BİR PROTOTİPİ NİTELİĞİNDE BİR CAMİ"

        Caminin Türk cami geleneğinin Anadolu'daki ilk temsilcisi olduğunu işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

        "Derinlemesine planlı ve üç sahınlı (avlu) olarak ifade ettiğimiz şemanın Büyük Selçuklular tarafından Anadolu öncesi coğrafyalarda uygulandığı ve Anadolu'da da ilk olarak Ani'de uygulandığını söyleyebiliriz.

        REKLAM

        Ani'deki bu Ulu Cami, Sivas Divriği'ndeki o muhteşem Selçuklu eserinin aslında prototipi niteliğinde bir yapı. Tek fark o daha büyük boyutlarda, Ani'deki camimiz 3 sahınlı iken Divriği'deki cami 5 sahınlı olarak inşa edilmiş. Ancak hem giriş kapıları hem iç mekandaki sahın düzeni hem iç avlu geleneği hem de mihrap önü kubbesi geleneğini yansıtması açısından Divriği'deki Ulu Camisi'nin bir prototipi niteliğinde bir cami olduğunu söyleyebiliriz."

        İlk Türk camisinde 5 vakit ezan sesinin yankılandığını vurgulayan Arslan, caminin, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 tarihindeki Osmanlı-Rus savaşında işgal altında kalıp hasar gördüğünü anlattı.

        CAMİDE EZAN SESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

        Caminin son durumu hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

        "Cami neredeyse 100 yıldır atıl vaziyetteyken 2022'de Serhat Kalkınma Ajansı'yla yaptığımız bir protokol kapsamında, 'demontable' malzemelerle kapısını ve penceresini kapattık, halısını döşedik. Şimdi hem namaz kılınır hale geldi hem de beş vakit ezan okunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini de hazırlayarak Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamına aldık. İnşallah kısa bir zaman içerisinde kapsamlı ve esaslı bir restorasyonunu da yapmış olacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ebul Menuçehr
        #UNESCO Dünya Mirası Listesi
        #Ani Ören Yeri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Habertürk Anasayfa