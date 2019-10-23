Anadolu'da 'Mesut Süre'ler

Mesut Süre, BKMMutfak'ın organizasyonuyla Anadolu turnesine çıktı. Süre, 'Siz Hepiniz Ben Tek' adlı standup gösterisiyle Anadolu'ya da kahkaha attırmaya başladı. Süre'nin 'Siz Hepiniz Ben Tek'in adlı gösterisinin Anadolu turnesi, 22 Ekim'de Bursa'da başladı. Mesut Süre, Bursalı hayranlarıyla Teyyare Kültür Merkezi'nde buluştu. Daha sonra Eskişehir'e geçecek olan Süre, 23 Ekim'de sahneye Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde çıkacak. Mesut Süre, turne programına 24 Ekim'de Ankara MEB Şura'daki standup gösterisiyle devam edecek.