AA

Türkiye'ye has türlerden olan Anadolu yaban koyunları, Konya'daki Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'nde özenle korunuyor.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 60 bin hektarlık yaşam alanlarında varlığını sürdüren Anadolu yaban koyunları, heybetli yapılarıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaban koyunları, 1000 ile 1700 rakımlı dağ silsilesinin yer aldığı bozkır yapıda gruplar halinde yaşıyor.

Türkiye'nin endemik hayvan türlerinden olan yaban koyunları, çoğalmaları ve türlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için 24 saat kameralarla gözetim altında tutuluyor.

BESLENMEDE DOĞAL ÜRÜNLER VERİLİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'nin, Anadolu yaban koyununun yetiştiği, sayısının çoğaltıldığı ve ülkenin dört bir yanına gönderildiği bir alan olduğunu söyledi.

Koruma ve çoğaltmanın yanı sıra Anadolu yaban koyunlarını karın çok olduğu zamanlarda doğal yemlerle beslediklerini ifade eden Aksan, "Bu yıl kış şartlarının çetin geçmesi nedeniyle sadece ocak ayında 16 ton civarında yemleme yaptık. Geçen yılki yemleme miktarımız 60 ton civarındaydı. Ancak bu sene bu rakamın çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Yemlemede de yonca ve saman gibi bu hayvanların ihtiyaç duyduğu doğal ürünleri veriyoruz" diye konuştu.

TÜRÜN DEVAMLILIĞI 8 İLDE SAĞLANIYOR

Aksan, bu yıl merkezde 700'ün üzerinde yaban koyunu bulunduğunu dile getirdi.

Türün devamı için hayvanların çeşitli illere de gönderildiğini vurgulayan Aksan, "Burada çoğalan yaban koyunları, yıl içerisinde Anadolu'da bu iklim tipi ve yüksekliğe sahip yerlere transfer ediliyor, takibi yapılarak çoğalmaları sağlanıyor. Anadolu yaban koyunlarını, daha önce gönderdiğimiz illerde iyi sonuçlar aldık. Örneğin Karaman'daki Karadağ Yaban Hayatı Geliştirme Merkezi'ne transfer edilen 20 Anadolu yaban koyununun sayısı 200'ün üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

"TÜRÜN YOK OLMA TEHLİKESİ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Aksan, Anadolu yaban koyunlarının 1960'lı yıllarda sayılarının 40'a kadar düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"O zamanlar, yaban koyunları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Fakat o günden beri yapılan çalışmalar neticesinde, bizim bölgemizde sayıları 1000'in üzerinde. Diğer transfer edilen illeri de bu sayıya dahil ettiğimiz zaman 1400 civarında bir popülasyon var. Bu popülasyonu Anadolu'ya yayarak hem çeşitlendiriyoruz hem de sayılarının bir bölgede sıkıntıya girmesi durumunda başka bir bölgede varlığını devam ettirmesine ve türün gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlıyoruz. Türün yok olma tehlikesi normal şartlarda artık söz konusu değil. Bu çalışmalar devam ettikçe yaban koyunlarının sayısı da artarak devam edecektir."