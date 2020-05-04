Anadolu Cam'ın, Ruscam Glass Packaging Holding şirketinin Pokrov fabrikasının faaliyete geçmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Rusya'daki bağlı ortaklığımız Ruscam Glass Packaging Holding'e ait Pokrov fabrikasının yıllık 70 bin ton kapasiteli fırını ateşlenmiştir. Yatırım tutarı 15 milyon dolardır." ifadelerine yer verildi.